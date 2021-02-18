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Özacar’dan Tüm Muhtarlar Derneği’ne Tuz Desteği

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bölgemizde hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından köylerdeki tuzlama çalışması için Gelibolu Belediyesinden talep edilen 2 ton tuzu Gelibolu Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ergül’e teslim etti.
Köylerdeki tuzlama çalışması için Gelibolu Belediyesinden talep edilen 2 ton tuzu Özacar’ın talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Gelibolu Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ergül’e teslim etti.Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ergül’ün Özacar’ın tuz desteğinden dolayı teşekkürlerini sundu. Haber: Caner AKŞİT

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