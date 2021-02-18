Özacar’dan Tüm Muhtarlar Derneği’ne Tuz Desteği

Bölgemizde hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından köylerdeki tuzlama çalışması için Gelibolu Belediyesinden talep edilen 2 ton tuzu Gelibolu Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ergül’e teslim etti.

Köylerdeki tuzlama çalışması için Gelibolu Belediyesinden talep edilen 2 ton tuzu Özacar’ın talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Gelibolu Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ergül’e teslim etti.Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ergül’ün Özacar’ın tuz desteğinden dolayı teşekkürlerini sundu. Haber: Caner AKŞİT