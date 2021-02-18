Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü’den Regaip Kandili Mesajı

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve İlçe Yönetimi Regaip Kandili kutlama mesajı yayınladı.Sürücü mesajında;Regaip Kandiliniz Kutlu Olsun.

Üç aylar olarak adlandırdığımız mübarek aylardan, Recep Ayı’nın ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili de, bugünlerden birisidir. Cenab- ı Hakk’ın her mümine bu kandil gününün manevi ikliminden daha fazla yararlanmayı nasip etmesini diler;

‘’Bu vesileyle Gelibolu’lu hemşerilerimin ve tüm İslam âleminin Regaip Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık âleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.”mesajını iletti.Haber: Hilal GEZER