Nalbant’tan “Ciro Desteği” Açıklaması

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant “Ciro Desteği” açıklaması yaptı.Nalbant açıklamasında; “Koronavirüs (Covid-19) salgınından faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek programı 05/2/2021 tarihli ve 3506 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulmuş; uygulama usul ve esasları 17/02/2021 tarih ve 31398sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Buna göre;

– Bu destek programından 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27/01/2021 tarihi itibariyle faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olup söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020 takvim yılındaki cirosu %50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (ekte yer alan NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması kodunasahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilecektir.

– Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim

yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’üdür.

– İşletme cirolarının tespitinde 27/1/2021 tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınacaktır.

– Esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle verilen hibe desteğinden hakkedilen 3.000 Türk Lirası tutar bu Tebliğ

kapsamında verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek veya varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecektir.

– Destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Ticeret Bakanlığının internet sitesi üzerinden duyurularak, bu Tebliğ kapsamında

ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden başvuruda bulunacaktır.

– Başvuru, işletmeyi temsile yetkili olanlar tarafından yapılır ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanır.

– Bu Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren on gün

içerisinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne yapılabilecektir.İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınacaktır .Haber: Ali GEZER