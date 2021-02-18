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65 Yaş Altı Başladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

65 yaş yukarısı Covid-19 Aşısının başlaması ile birlikte eşlerine de aşı yapılması kararı üzerine 65 – 70 yaş aralığındaki aşılananların aşıları yapılırken eşlerininde yaşına bakılmaksızın aşılanmaları yapılıyor.
Bu yaş aralığında olan vatandaşların randevuları 182’den alındığı gibi nHES Kodlarıyla da Aile Hekimleri içinde randevu alabilirler.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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