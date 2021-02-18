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Kar sonrası balık fiyatları yükseldi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Yurt genelinde kar yağışı ve fırtına etkili oluyor. Balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları da artışa geçti. Hamsi ve istavritin kilosu 40 liraya yükseldi.İlçemizde son bir haftadır etkili olan fırtına ve kar yağışı balık fiyatlarını etkiledi.Çok sayıda balıkçı denize açılamadı. Bu da balık fiyatlarına yansıdı.Balıkçılar, az balık nedeniyle talebi karşılayamazken, ilçesmizde kurulan balık pazarındaki tezgahlarda hamsi ve istavrit 40, levrek ve çipura 50, yerli palamut ise 30 liradan satışa sunuldu.
Haber: Caner AKŞİT

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