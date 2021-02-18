Güneşi Gören Kendini Dışarıya Attı

İlçemizde karlı havadan sonra güneşin kendini göstermesini fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

İlçemiz genelinde bugün artan hava sıcaklıkları ile birlikte güneşi gören vatandaşlar, parklara akın etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Hava Tahmin Raporu’na göre son günlerde 0 derece civarında seyreden ve gece eksilere inen sıcaklıklar, Perşembe günü 8 dereceye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan geceden itibaren 0 derecenin üzerine çıkacak.

17 Şubat 2021 Çarşamba’nın parçalı bulutlu bir gökyüzü görülecekken sıcaklıkların -5 ve 1 derece olması bekleniyor. Parçalı bulutlu gökyüzü Perşembe günü de devam edecek ve gündüz sıcaklığı 7 derece birden yükselecek. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 8 derece olacağı tahmin edilirken, en düşük sıcaklığın ise -3 derece olması bekleniyor. Cuma günü sıcaklıkları ise 2 ve 7 derece. 20 Şubat 2021 Cumartesi günü ise bulut oranında artış beklenirken sıcaklıkların 1 ve 7 derece olacağı tahmin ediliyor.

Haber:Seda LİMAN ZENGİN