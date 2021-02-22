İÇ LİMAN S.O.S. VERİYOR..!

Kale Burcu İç Liman’ın durumu içler acısı…

İç Limandaki kirlilik Gelibolulu vatandaşların gözünden kaçmadı.Pet şişeler,sigara izmaritleri vb. bazı çöpler su yüzeyine çıkmış durumda.

Bu manzarayı gören vatandaşlar toplanılacak gibi olsa elimize poşet alıp toplardık, bu manzara bizleri üzüyor ve güzel Gelibolumuza hiç yakışmıyor.”sözlerinde bulundular.İç limandaki kirlilikten ötürü vatandaşlar yetkililerden yardım isteyip, vatandaşlara da duyarlı olalım çağrısında bulundular. Haber:Ali GEZER