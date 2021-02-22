Vali Aktaş: “Gelibolu’nun Sorunlarına Çare Olacağız.” dedi

CHP’li İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Öner ve Ali Rıza Sayın geçtiğimiz hafta sonu Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret ederek, Gelibolu’daki köylerin önemli sorunları konusunda kendisine bilgi vererek yapılmasını istedikleri işleri görüştüler.

Otoban çalışmaları sırasında bozulan Cevizli -Bayırköy, Evreşe – Tekirdağ, Fındıklı Köy Yolları ile orman kesimleri yapılan Ilgardere ve Yeniköy yollarındaki ağır hasarlı bozulmalarının, onarılmalarının yapılmalarının önemine değindiler.

Öner ve Sayın; Kocaçeşme , Kavakköy, Güneyli Köyü balıkçı barınaklarının acilen temizletilmesinin gerekliliğini Vali Aktaş’a anlatarak balıkçılar adına yardım istediler.

Ayrıca, köy yolları ağına dahil olmayan fakat balıkçılık yapılan Karainebeyli, Tayfur, Deirmendüzü , Fındıklı ve Yeniköy liman yollarının da acilen menfezlerinin yapılarak bu yolların kayıp gitmesinin önüne geçilmesi hususunda acil bakım istediler ve bu köy sahil yollarının balıkçılık konusundaki ekonomik önemine değindiler.

Öner ve Sayın; ilçeye bağlı köylerdeki derelerin de acilen islah çalışmalarının yapılmasının önemini anlattılar.

Fındıklı ve Gökbüet göletlerinin kapalı sulama sistemlerinin yapılması ile Bayramiç, Yülüce göletlerinin de yapım çalışmalarına başlanmasını istediler.

Ilgardere Köyü mobil telefon şebekesinin çalışır hale getirilmesini, Adilhan Köyü içi elektirik sorunun halledilmesini, yeni iskele çalışmalarının hızlandırılması konusunda Vali Aktaş’ın yardımlarını, Adilhan ile Pazarlı Köylerinin mera ıslah çalışmalarını görüşerek ilçemizle ilgili önemli sorunları ilettiler.

Toplantı sonrası Vali Aktaş’a teşekkür eden Öner ve Sayın :

Sayın Valimiz ilçemizin sorunlarını dikkatle dinlediler ve samimi olarak teşekkür ederek; Gelibolu Köylerinin belirtilen sorunlarına çare olmak için çalışacaklarını söylediler.Bizde balimizin samimiyetine ve Gelibolu sorunlarına olan samimi yaklaşımlarına teşekkür ediyoruz.Saygılarımızı sunuyoruz.”dediler. Haber: Recep YÜZÜAK