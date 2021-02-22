Bolayır’da Kupa Balığı Bereketi

İlçemizin Bolayır Köyü’nde babadan oğula balıkçılıkla uğraşan Mustafa İnan’ın yüzü güldü.

Saros Körfezi açıklarında avlanan balıkçı Mustafa İnan’ın ağlarına takılan balıklar, Baklaburun İskelesi’ne yanaştıkları sahilde levrek, deniz çipurası ve kupa balığı gibi farklı çeşitlerde balıklar ile teknelerindeki köpük kasalarda süsleyen balıkçı Mustafa İnan son günlerde kupa balığına oldukça çok avlanmaları nedeniyle hayatlarından memnun görünüyor.

Bolayır’daki küçük balıkçılar yaklaşık 1 haftadır ağlarına bol miktarda kupa balığının doldurulması nedeniyle uzun süredir denizden umduklarını bulamadıklarını kaydedereki ancak bu yıl özellikler kupa bereketi fışkırıyor.Avlanma dönemine girdiğimiz ilk aylarda balık az gibi görünmesi bizi oldukça tedirgin etmişti.Ancak, şimdilerde balıkların çeşitleri de çıkıyor.Şuan kupa balığı dönemi olduğu için teknelerimizde kupa balığı bereketi var. Şubat ayının neredeyse geride bırakacağımız bugüne kadar kış çok ciddi boyutlarda kendisini göstermemesi nedeniyle de teknelerimizin üzerinde sergilediğimiz balıklar kısa sürede alıcı buluyor.Çok şükür 380 kilo kupa balığımızı toptan Gelibolu’da Kral Balıkçılığa teslim ettik.İnşallah bu balıkların devamı gelir.”ifadelerini kullandı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN