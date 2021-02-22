TURAN: “GESTAŞ ÇANAKKALE’MİZİN GURURLARINDAN BİRİ”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu birlikte TBMM’de GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç’i ve Yenice Kaymakamı Musa Göktaş’ı misafir etti.Çanakkale Boğazı’nda yolcu ve araç, taşımacılığı görevini yürüten Gestas¸ Deniz Ulas¸ım Tic. A.S¸’nin yılda 15 milyona varan yolcu potansiyeliyle, Türkiye’de denizcilik sekto¨ru¨nu¨n önde gelen markalarından biri olduğunu belirten Turan “GESTAŞ Çanakkale’mizin gururlarından biri.” dedi.

GESTAŞ’ın her geçen gün yükselen bir grafik yakaladığını ifade eden Turan sözlerini şöyle sürdürdü; “GESTAŞ’ın ana hedefleri arasında işletme maliyetleri arasında önemli bir gider kalemi olan yüksek kira gelirlerinden kurtulmak vardı. Bu doğrultuda 2020 yılında 3’ü filoda kiralık olarak bulunan, toplam 6 gemi satın alınarak şirkete kazandırıldı. Yine Ocak ayında Avşa Adası gemisi satın alındı. Genel Müdürümüzden aldığımız bilgilere göre, filoda kiralık olarak hizmet veren 3 geminin satın alınmasıyla yıllık 20 milyon TL gibi bir kira yükünden kurtulmuş olundu. Sadece 2,5 yıl gibi bir zaman zarfında satın alınan gemiler kendisini amorti edebilecek. Bu denizcilik sektörü satın almaları açısından son derece uygun bir fiyat anlamına gelmekte. Keşke tüm imkanlar zorlanarak daha önceden bu adımlar atılıp kira yükünden kurtulsaydı. Satın alınan diğer 3 gemi, Gelibolu-Çardak hattında hizmet veren gemiler. Bu 3 gemiyi bünyesine katarak, Gelibolu-Çardak hattına da GESTAŞ kalitesinin getirilmesi hemşehrilerimiz adına mutluluk verici. Bu satın almalarla birlikte filodaki gemi sayısı 17’den 21’e, GESTAŞ’ın sahibi olduğu gemi sayısı da 6’dan 13’ye yükseldi. Çanakkale’mizin şirketinin değeri artmış oldu. Üstelik bu satın almalar, CHP’li İl Genel Meclisi Üyelerinin GESTAŞ’ın kredi talebini reddetmelerine rağmen yapıldı. Yönetimdeki arkadaşlarımızın uyumlu çalışması sonucunda Çanakkale’mizin öncü markalarından biri olan GESTAŞ bu dönemde çok önemli atılımlar gerçekleştirdi. Şirket 635 kişiye istihdam sağlıyor. Çanakkale’ye yakışır bir şekilde hizmet vermek için çalışan Yönetim Kurulu Başkanı olan Valimize, Yönetim Kurulu Üyelerimize, Genel Müdürümüze ve tüm çalışanlarımıza hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Haber Merkezi