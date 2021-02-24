Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığına dün yeni 12 üye daha dahil oldu.CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak üyelere rozetlerini takdim ederek; “Cumhuriyet Halk Partisi çatımız altında bizlerle birlikte özgürlük, eşitlik, adalet mücadelemize katılan 12 yeni üyemize parti binamızda hoşgeldiniz diyerek üyelik kartlarını teslim edip parti rozetimizi takdim etmenin gururunu yaşadık.”dedi.
Haber: Hilal GEZER
CHP İlçe Başkanlığına 12 Yeni Üye
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığına dün yeni 12 üye daha dahil oldu.CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak üyelere rozetlerini takdim ederek; “Cumhuriyet Halk Partisi çatımız altında bizlerle birlikte özgürlük, eşitlik, adalet mücadelemize katılan 12 yeni üyemize parti binamızda hoşgeldiniz diyerek üyelik kartlarını teslim edip parti rozetimizi takdim etmenin gururunu yaşadık.”dedi.