Sahil Yolu Çamur Yolu Oldu

İlçemize bağlı Bolayır Köyü sahil yolları çamura gömüldü.Geçtigimiz günlerde yağan kar ve sağanak yağış nedeniyle birçok sitelerin yolları ve sahil yollarını su basarken kar suları ve yağmur suları yamaçlardan akan çamurlu sular sahil yollarını ulaşıma kapandı.

Geçtiğimiz günlerde iki gün boyunca yağan kar ve sağanak yağış bu kez Bolayir Köyü’n ün tatil sitelerini ve sahillerini hayatı olumsuz etkiledi çamur nedeniyle yoldan geçmeye çalışan arabalar çamura saplandı.Yetkililerden yardım gelmeyince iş site bekçilerine kaldı.Site bekçileri traktorlerle yolları açmaya çalıştılar iki römork çamur çıkardılar ve yollu açtılar.

Site bekçilerinden Oktay Ilgın ve arkaşları; “Buralara yetkililerden yardım eli uzatmalarını bekliyoruz buralar sahipsiz ve bakımsız kalmasın.Yazın buralar çok yerli ve yabancı turistler geliyor lütfen sesimizi yetkililer duysun” diyerek sıkıntılarını dile geitrdiler.Haber: Seda LİMAN ZENGİN