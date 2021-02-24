Sahil Yolu Caddeler Dolup, Taştı

İlçemizde güneşli havayı fırsat bilenler sahile akın etti. Hamzakoy sahil ve Çarşı Caddesi’nde oluşan kalabalık tedirginlik yarattı.

Koronavirüs vaka sayısının artış gösterdiği şu günlerde ilçemizde güneşli havayı fırsat bilenler sahile akın etti. Vatandaşların koronavirüs kısıtlamasına aldırmadan sahil yolu ile Çarşı Caddeleri’ni doldurması dikkat çekti.Esnaf ise saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bankalar ve kamu kurumları ile mağazaların önlerinde uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN