BÜLENT TURAN’DAN ESNAFA ÖNEMLİ ÇAĞRI

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Resmi Gazete’de yayımlanan ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanmasına başlanan Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.Pandemi döneminde verilen bu tür desteklerin öneminin altını çizen Turan; “Devletimiz tüm kurumlarıyla ve imkânlarıyla pandemi döneminde dünyaya örnek olacak bir performans sergiledi.Vatandaşlarımızın bu dönemi en az hasarla atlatmaları hususunda gerek sağlık alanındaki çalışmalar gerekse ekonomik ve sosyal destek programları noktasında önemli adımlar atıldı. Esnaflarımızın ve çalışanlarımızın yasadıkları sıkıntıları biliyor, bu dönemi en sağlıklı şekilde atlatmamız için gerekli çalışmaları yapıyoruz.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasına müteakip Ticaret Bakanlığımız tarafından uygulanmasına başlanan uygulama ile ”14/12/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflardan” başvurular alınmakta ve değerlendirilmektedir. Başvurular e-devlet aracılığıyla yapılmaktadır. Çanakkale genelinde 23 bin esnaf kardeşimizden yaklaşık 3 bin esnafımızın bu desteklerden faydalanmak için herhangi bir başvuruda bulunmadığını gördük. 20 bin esnafımızın bu kira desteği ve gelir kaybı desteğinden yararlanacak olmasından mutlu olduk. Eğer kendi tercihleri değilse, başvurmayan esnaflarımızdan istirhamımız bu hibe desteğini kaçırmamaları ve Çanakkale Ticaret İl Müdürlüğü’nden veya en yakın esnaf odasından konuya ilişkin bilgi almalarıdır.” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi