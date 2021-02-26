Halk Eğitim Bu Yılda Yer Değiştirdi

1975 yılından beri oradan oraya taşınması bitmeyen Halk Eğitime bir bina yapamadılar.

Her yıl yüzlerce insana iş ve meslek kazandıran yetişkin eğitimi yaparak, bugüne kadar binlerce insanımızı eğiten Halk Eğitimde 40 yıldır hiçbir iktidar bir yer yapmadı.

Küçücük ilçelerde bile Halk Eğitim Merkezi açan iktidarlar Gelibolu’yu görünce hizmeti unutuyorlar.Halk Eğitimin yeri ve önemini kavrayamıyorlar ya da Gelibolu’ya karşı Çanakkale’den çıkan milletvekillerinin hiçbirinin meselesi olamıyor.

İlçemizde 40 yıl önce hizmete başlayan sadece ilk açıldığı 2 yılda 1600 kişiye eğitim veren Halk Eğitim Merkezi bugün 40 yıldır her sene sığıntı gibi o kapıdan o kapıya geziyor. Bu yılda Sağlık Meslek Lisesi ‘nin (Eski Hakimiyet Okulu’nun) boş kalan yerine sığındı. Haber: Recep YÜZÜAK