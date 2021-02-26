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Tarih Alan Başkanı Kaşdemir’den Milli Eğitim Bakanı Selçuk’a Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Tarih Alan Başkanı İsmail Kaşdemir Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret etti.
Kaşdemir; “Milli Eğitim Bakanımız Sn. Ziya SELÇUK’u ziyaret ederek, Çanakkale Ruhu’nu çocuklarımıza aktarmak konusundaki düşüncelerimizi paylaştık. Milli Eğitim Bakanlığı’mızın destekleri ile yapılacak çalışma neticesinde, Çanakkale Ruhu ve Çanakkale Kahramanları geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız tarafından, daha çok bilinecek ve daha çok tanınacak inşallah.”ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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