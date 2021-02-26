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Kavakköy İlkokulu Açılıyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bolayır ve Kavakköy İlkokulları 1 Mart’ta açılıyor.
Yeni olarak bu yıl Kavak İlkokulu da devreye girdi.
Daha önceki yıllarda okullar Yeniköy, Ocaklı, Güneyli,Demirtepe, Koruköy ve Kavakköy öğrencileri Bolayır ‘da eğitim öğretimlerine devam ediyorlardı.
Bu yıl Kavak’ta 11 öğrenci olunca Milli Eğitim Bakanlığu 10 öğrenci olan yerlerde okul açarız talimatı üzerine; bu yıl Kavak’ta 11 öğrenci olunca Kavak İlkokulu’da eğitim öğretime açıldı.
11 öğrenciyle 1 Mart’tan itibaren burası da yüz yüze eğitime devam edecek. Haber:Recep YÜZÜAK

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