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CHP İlçe Gençlik Kolları’nın Ankara Zİyaretleri

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Papatya ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ankara’da Anıtkabir’i, TBMM’yi ve Milletvekili Özgür Ceylan’ı ziyaret etti.Papatya; “Cumhuriyet’imizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ebedi istiratgahı Anıtkabir’de ziyaret edip ardından TBMM’de Çanakkale Milletvekilimiz sn. Özgür Ceylan’ı ziyaret edip gençlik politikaları hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Vekilmize misifirperverliğinden dolayı teşekkür ederim”ifadelerine yer verdi. Haber:Hilal GEZER

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