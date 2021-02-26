İşsever’den Gelibolu Belediyesi’ne Teşekkür

Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever Gelibolu Belediyesi’ne teşekkür etti.İşsever; “Covid 19 pandemisi başladığından beri bir yıldır her hafta ticari araçlarımızın buharlı dezenfeksiyon işlemlerine devam ediyoruz. Halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Bu konuda hassasiyet gösteren üyelerimize ve desteğini esirgemeyen Gelibolu Belediyemize teşekkür ediyorum.”diyerek teşekkür etti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN