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Bakan Üçpınarlar Muhtarlar Derneği’ni Ziyaret Etti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Önceki gün ilçemizde eski dostlarıyla ve eski Adalat Partili arkadaşlarıyla görüşmelerde bulunan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Hamdi Üçpınarlar ilçemizde kurulu bulunan Gelibolu Muhtarlar Derneği’ni de ziyaret ederek, muhtarlarla görüştü.
Bakanlığı sırasında Gelibolu’ya sık sık gelip giden Üçpınarlar CHP’li ilçemiz belediyesine birçok yardımda bulunmuş, hiçbir zaman o günkü CHP’li Belediye Başkanlarının isteklerini geri çevirmemişliliği ile tanınır.Bu yüzden de Gelibolu’ya geldiğinde Gelibolulular kendisine büyük saygı ve sevgi gösterirler.
Hamdi Üçpınarlar 35 yıldır Geliboluluların sevdiği eski milletvekillerinden en önde gelenlerindendir.
Haber:Ali GEZER

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