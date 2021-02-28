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TURAN: “BAYRAMİÇ ÇEVRE YOLUNA BAŞLIYORUZ”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Bayramiç çevre yolunun yapımına başlanacağını söyledi.
Turan; “Bayramiç; kadim tarihiyle, değerleriyle birlikte Üstad Mehmet Akif gibi bir İlçemizin sahip olduğu mirasa yakışır bir şekilde kalkınması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir süredir yapılması beklenen Bayramiç çevre yolunun çalışmaları başlıyor. Mart ayında başlayacak çalışmaların Haziran sonunda bitirilmesi planlanıyor. Bazı yer sahiplerinin devletin istimlak bedellerini kabul etmemesi ve muvafakat vermemesi üzerine bir gecikme yaşanmıştı. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte takip ettiğimiz bu sorun çok şükür aşıldı.
İlçemizin trafiğini rahatlatacak, sürüş konforu getirecek çevre yolunun şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

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