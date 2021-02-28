Cevizli Köyü Muhtarı Çalışıyor

İlçemize bağlı Cevizli Köyü’ne geçen yıl 70 adet ceviz fidanı dikimi yapılmıştı.Bu yılda bütün fidanların ekimini ve çalışmalarını kendisi yapan Cevizli Köyü Muhtarı Hasan Gülşen “etkinlik öncesi muhabirimize yaptığı açıklamada “Geçen yıl köyümüzün adını simgeleyen 70 adet ceviz fidanı dikimi gerçekleştirmiştik.Köy içinde bulunan dere kenarına karşılıklı kenarına dikilen yaklaşık 70 adet ceviz fidanları yeşillenip hoş bir görüntü oluşturmaya başladı.Bu yılda 50 adet Ihlamur fidanını etkinliğimize kattık.Bu sebeple köyün çay içi dediğimiz bölgesi yeşillenerek hoş bir görüntü sağlayacak.Fidanlarımızı tellerle çevreleyerek koruma altına aldık.Zamanla daha hoş bir görüntü oluşturacak diyen Muhtar Gülşen,çalışmaları zevkle yapıyorum ,herşey köyümüze değer ve güzellik katmak için ” dedi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN