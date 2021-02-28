KAYMAKAM KILINÇKAYA CEYLAN AİLESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve eşi Şenay Kılınçkaya ilçemizde ikamet eden Fatma Ceylan ve kızı Ezgi Şahin’i ziyaret etti.

Fatma Ceylan ve kızı ile bir süre sohbet eden Kaymakam Kılınçkaya, Ceylan ailesinin istek ve taleplerini dinledi.

Fatma Ceylan , Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve eşi Şenay Kılınçkaya ‘ nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Ziyarete Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti. Haber:Hilal GEZER