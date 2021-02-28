Ak Parti İlçe Başkanlığı Milliyetçi Hareket Partisi Gelibolu İlçe Başkanlığı’nı Ziyaret Etti

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığını ziyaret etti.Ziyaret esnasında Sürücü; “Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Gelibolu teşkilatını yönetim kurulu üyelerimiz ile ziyarette bulunduk.

Misafirperver ev sahipliği için İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür’e ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim.”sözlerini ifade ettiler. Haber: Ali GEZER