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GÜNEYLİ SPOR’DAN İLÇE JANDAARMA KOMUTANI’NA ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Güneyli Spor İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu. Güneyli Spor’dan yapılan açıklamada;“Gelibolu’muza ilçe Jandarma Komutanı olarak atanan Jandarma Teğmen Ayhan Karadağ’I makamında Köyümüz Muhtarı Cahit Kayışoğlu Başkanımız İbrahim Doğan ve Sportif direktörümüz Tuncay Kahruman ile ziyaret ederek Kendisine yeni görevinde başarılar diledik.Kendisi de eski Futbolcu olan Değerli komutanımıza Takımımızın forma ve atkısını hediye ettik.Misafirperverliği için Sayın komutanımıza teşekkür eder Yeni görevinde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi. Haber: Ali GEZER

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