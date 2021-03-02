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Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği Mustafa Ataç’a Hayır Yaptı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

2017 yılında vefat eden Mustafa Ataç’ın anısına aşık olduğu siyah-beyaz renklerin temsilcisi Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği tarafından Atatürk Caddesi’nde hayır yaptı.
Ölüm yıldönümü nedeniyle vatandaşlara lokma ikram edildi.
Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği çarşıda açtığı afişte “Büyük Kaptan Mustafa Ataç Hayrına” yazdırarak, Ataç’ı bir kez daha andı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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