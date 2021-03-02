“Havaların ısınmasıyla meyve ve sebze fiyatları düşecek”

Günlük sebze ve meyvelerinin bir kısmını halden bir kısmını da kendi ürettiği ve yetiştirdiği ürünleri satan Sütlüce Köyü eşrafından Zülfikar Dizman halk pazarları vatandaşın tercihi oluyor dedi.. Pazarlarda daha çok taze olarak gelen ürünlerin talep gördüğünü söyleyen esnaf Zülfikar Dizman , vatandaşın marketten çok halk pazarını tercih ettiklerini belirtiyor. Pazarda fiyatların uygun olduğunu söyleyen esnaf, havaların ısınmasıyla fiyatların daha da düşeceğini belirtti.

PORTAKAL 5, ELMA 4, AYVA 6 LİRA

Bölge olarak fiyatların değiştiğini söyleyen bir diğer pazarcı esnafı, “Bölge ve sürümüne göre mallarımızı getiriyoruz. Vatandaştan talep var. Portakalın kilosu 5 liradan satılıyor, Elma 4 lira, ayva 6 lira olarak satılıyor” açıklamalarında bulundu.

“DOMATES 6, SALATALIK 5 LİRA”

Pazarcı Zülfikar Dizman ise, vatandaşın fiyatlardan dolayı memnun olduğunu belirterek, “Salkım ve çeri domates 6 lira, salatalık 5 lira. Marketlerde günlük mal olmadığı için, vatandaş daha çok pazarı tercih ediyor” dedi. Pazarcı Zülfikar Dizman, “Kabak 3 lira, biber 3 lira, kıvırcık 2 lira ve limon 2 liradan satılıyor. Fiyatlar uygunken vatandaş durumdan memnun oluyor. Fiyatlar pahalı olduğu zaman hem biz hem de vatandaş memnun olmuyor” şeklinde konuştu.

Marketten çok pazarda alışveriş yaptığını belirten vatandaş Veli Dayan , “İmkanım olduğu zamanlar daha çok pazara gidiyorum. Yarım kilo biber aldım, kırmızı biber aldım, salatalık ve domates aldım” dedi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN