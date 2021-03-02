BALIK FİYATLARI UÇTU

İlçemizde balık fiyatları el yakıyor.Ocak ayında avlanma yasağı getirildikten sonra şubat ayı ortalarında avlanmasına yeniden izin verilen hamsinin yanı sıra denizlerimizde balıkların azalması fiyatları artırdı.

Hamsinin kilosu 30 ile 40 TL arasında değişirken, çipura da 60 liradan ,istavrit balığı 50 TL’den sardalye balığı 25 liradan satıldı.Fiyatların yükselmesi vatandaşların balığı olan talebi de azaldı. Haber: Hilal GEZER