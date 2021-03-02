GÜNCEL HABERLER 

BALIK FİYATLARI UÇTU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde balık fiyatları el yakıyor.Ocak ayında avlanma yasağı getirildikten sonra şubat ayı ortalarında avlanmasına yeniden izin verilen hamsinin yanı sıra denizlerimizde balıkların azalması fiyatları artırdı.
Hamsinin kilosu 30 ile 40 TL arasında değişirken, çipura da 60 liradan ,istavrit balığı 50 TL’den sardalye balığı 25 liradan satıldı.Fiyatların yükselmesi vatandaşların balığı olan talebi de azaldı. Haber: Hilal GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

ANTİKOR TESTLERİNE BAŞLANDI

buyukzafer 0

Özler’den İmam Hatip Lisesi Öğrencilerine Seminer

buyukzafer 0

TSM’LERE BULAŞICI HASTALIKLARLA MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.