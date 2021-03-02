TURAN: “HEMŞEHRİLERİMİZİN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR”

ÇANAKKALE’YE 4 YENİ AMBULANS

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Sağlık Bakanlığı tarafından Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet ambulans verileceğini açıkladı. “Her şeyden önce insan sağlığı gelir şiarıyla devletimiz sağlık hizmetlerinde yatırımlarına ve çalışmalarına son sürat devam ediyor.” diyen Turan; “Ülkemiz her alanda olduğu gibi sağlık alanında da adeta çağ atladı. Hem modern hastanelerimizin durumu hem de sağlıktaki hizmet Avrupa standartlarının bile üstünde. Tüm dünyanın mücadele ettiği salgın döneminde örnek bir yönetim sergilememiz bunun en somut sonuçlarındandır. Biliyoruz ki sağlık konusunun en önemli kollarından biri de acil sağlık hizmetleri. İstenmedik durumlar karşısında ilk müdahale acil sağlık hizmetlerimiz tarafından yapılıyor. Hızlı ve doğru müdahale ile hayat kurtarılmakta ya da oluşabilecek zararlar en aza indirilmektedir. Acil sağlık hizmetlerinin ise olmazsa olmazı ambulanslardır. Şehrimizin ihtiyacına yönelik Sağlık Bakanlığı’mız tarafından İlimiz Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet 4X2 Ford marka ambulans tahsis edilmiş olup yarın hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. 2002 yılında Çanakkale’mizde hizmet veren ambulans sayısı sadece 3 iken yeni katılacak ambulanslarla ile birlikte bu sayı 56’yı bulacak. Bununla birlikte artık kar paletli, hava ve deniz ambulanslarımız da var. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte şehrimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emeği geçenlere hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyor; bu vesileyle tüm hastalarımıza acil şifa diliyoruz.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi