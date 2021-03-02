Yapılandırmalar Gece 24:00’e Kadar Sürdü

Hükümetin çıkardığı borç yapılandırması önceki gece saat 24:00’e kadar devam etti.SGK ve Vergi Dairesi görevlileri saat 24:00’e kadar gelenleri geri çevirmediler.

İlçemiz Vergi Dairesi Müdürü ve görevli memurlar önceki gece saat 24:00’e 5 dk. kala gelen 4 kişiyide sıraya alarak vatandaşların ödemelerini aldıklarında saatler s4:05’i gösteriyordu.

Son geçtiğimiz hafta sonunda (cumartesi- pazar) saat 24:00’e kadar çalışan Vergi Dairesi Müdür ve personeli peşin ve ilk taksit ödemeleri dahil 5 milyona kadar para tahsilatı yaptılar.

Vatandaşlar hem SGK hemde Vergi borcu ödemelerinde çok büyük çapta yararlandıklarını anlattılar.Özellikle eski yıllardan kalma borçlarını ödeyenlerin 5 bin liradan 3-4 bin liraya varan karları olduğu söylemeleri dikkat çekiciydi.

Peşin ödemelerde yakın tarihli yıllarda borçlanmış vatandaşlar %50’yi bulan avantajlar yaşadılar.

Vatandaşlar pandemi dönemi olmasına rağmen, eğer birikmişlikleri varsa eşlerinin bileziğini sattı.Bu fırsatı kaçırmayıp borcunu ödediler.

Bu yapılandırma ile ilimiz Çanakkale ve ilçelerinde tahmini 100-130 milyon arasında bir tahsilat yapılmış olabilecği tahmin ediliyor.Haber: Recep YÜZÜAK