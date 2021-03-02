Gelibolu’da Kontrollü Normalleşme Başladı

Risk durumuna göre yüksek (turuncu) kategoride yer alan ilçemizde kontrollü normalleşme sürecinde hangi kısıtlamalar devam edecek, neler değişecek?

-Hafta sonu sokağa çıkma Cumartesi günü kalkarken Pazar günü devam edecek.Akşam 21:00 ile sabah 05:00 arasındaki sokağa çıkma yasağı sürecek.

-Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki sokağa çıkma süresi artırılacak.

-Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, 8 ve 12.sınıflar eğitim öğretime devam edip, liselerde sadece yüzyüze sınav yapılacak.

– Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı pastane, kırathane gibi yerler, faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19:00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecek.

-İlçemizde semt pazarları ile değişiklik Gelibolu İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nun alacağı karar sonrasında halkımız ile paylaşılacak.

-Nikah ve nikah merasimleri 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

-Sivil toplum kuruluşları meslek odaları kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.gibi kararlar alındı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN