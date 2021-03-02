TÜRKİYE OKÇULUK FEDERASYONU MAKARALI YAY MİLLİ TAKIMI, VALİ AKTAŞ’I ZİYARET ETTİ

Türkiye Okçuluk Federasyonu Makaralı Yay Milli Takım Antrenörleri Emre Özdemir ve Onur Bektaş ile sporcular Evren Çağıran, Furkan Oruç, Muhammed Yetim, Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve Ayşe Bera Süzer, Vali İlhami AKTAŞ’ı makamında ziyaret ettiler.. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ve Eceabat İlçe Gençlik ve Spor Müdür V. Sedat Bektaş’ın da bulunduğu ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, Makaralı Yay Milli Takım sporcuları ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Katıldıkları müsabakalarla ilgili sporculardan bilgi alan Vali İlhami AKTAŞ, sporcuları tebrik ederek, başarılarının daim olmasını diledi.

Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Haber Merkezi