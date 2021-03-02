Nalbant’tan Esnaflara Duyuru

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant esnaflara alınan kararlara göre açıklamalarda bulundu.Nalbant açıklamasında; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda, Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile (Çanakkale ilimizde bu kapsamda olup) işletmelerini açabileceklerdir. Ancak,detayları için İçişleri Bakanlığının genelgesi ile İl hıfzısıhha kurul kararları beklenmekte olup, yayınlandıktan sonra ayrıca bilgi verilecektir.”açıklamalarında bulundu. Haber: Caner AKŞİT