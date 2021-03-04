Kapalı Pazar Yeri Alanında Zemin İyileştirme Çalışmaları Yapıldı

Özacar, kapalı pazar yeri bölgesinde ekiplerimiz zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Özacar kapalı pazar yeri alanı hakkında yaptığı açıklamada; “Yapılacak kamulaştırmanın ardından kapalı pazaryeri için ihaleye çıkacak olan Aleaddin Mahallesi’nde bulunan proje alanı, geçici olarak kamyon, tır vb.ağır tonajlı araçlar için park yeri olarak kullanılacak.” dedi.

Özacar’ın talimatı ile ekipler bu bölgede zemin iyileştirme çalışması gerçekleştiriyor. Haber: Ali GEZER