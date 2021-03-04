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Turan, TBMM’de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya geldi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gündeme ilişkin konuların görüşüldüğü toplantıda hakkında Turan, “Sık sık bakanlarımızla, ilgili kurumlarımızla Çanakkale’mize hizmetlerin ve yatırımların ulaştırılması adına bir araya geliyoruz. Adalet Bakanımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızla yaptığımız görüşmemizde de hemşehrilerimizin taleplerini ilettik. Genel gündemin dışında pandemi nedeniyle Çanakkaleli esnaflarımızın yaşadığı sorunlarını da görüştüğümüz verimli bir toplantı oldu. Bakanlarımıza konulara hassasiyetle yaklaşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.Haber Merkezi
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Haber Merkezi

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