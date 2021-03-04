Gelibolu Ülkü Ocakları’nın Ziyaretleri

Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan İmamoğlu ilçemizde Gelibolu Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Yasin Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ilçemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında birtakım ziyaretlerde bulundular.

Ülkü Ocakları İl Başkanı İmamoğlu Kaymakam Hakan Kılınçkaya’yı makamında ziyaret ettiler.

Çanakkale Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan İmamoğlu ve Gelibolu Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Yasin Şahin İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Osman Yozgatlı’yı makamında ziyaret etti.

Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca’yı ziyaret ederek yeni öğretim döneminde başarılar dilediler.

İmamoğlu ,Türk Eğitim-Sen İlçe Başkanı Selim Dündar’a ziyarette bulunarak,Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığında çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Haber: Seda LİMAN ZENGİN