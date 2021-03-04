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Nalbant’tan Esnaf Çalışma Saatleri Hakkında Duyuru

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant esnaflara yaptığı açıklamada; “Şuan itibarıyla,içişleri Bakanlığımızın genelgesi ile belirlenen, Çanakkale Vali’miz Sayın İlhami AKTAŞ beyefendinin ,bu saatte verdiği bilgi ve talimatıyla,İlimizde (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde bu sabah itibarı ile 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.Tüm Esnaf ve Sanatkarlarımıza hayırlı olsun”ifadelerinde bulundu.
Haber: Hilal GEZER

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