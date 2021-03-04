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EVREŞE 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU HASTALARA HİZMETTE SINIR TANIMIYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Evreşe 112 Acil Sağlık İstasyonu 2020 yılında yapımı tamamlanan yeni binalarında hastalarına hızla ulaşarak en güvenli şekilde hastaların nakillerini sağlamaya devam ediyor.
2019 yılında Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın katkılarıyla açılan Evreşe 112 Acil Sağlık İstasyonu hastalarını hızlı hizmet veriyor. Evreşe 112 Acil Sağlık İstasyonu vatandaşların sağlık hizmetine zamanında ulaşması için önemli bir yatırım. Haber:Seda LİMAN ZENGİN

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