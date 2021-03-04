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MİLLİ TAKIMDAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geliboluda kampta bulunan Türkiye Okçuluk Federasyonu Makaralı Yay Milli Takım Antrenörleri Emre Özdemir ve Onur Bektaş ile sporcular Evren Çağıran, Furkan Oruç, Muhammed Yetim, Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve Ayşe Bera Süzer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan’ı ziyaret ettiler.
Müsabakalarla ilgili sohbet edip, bilgi alan İl Müdürü Kalkan; sohbetlerinin ardından sporcuları tebrik ederek başarılar diledi. Haber: Ali GEZER

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