VALİ AKTAŞ İLÇEMİZDE DENETİMLERDE BULUNDU

İçişleri Bakanlığı’nın, 81 İl Valiliğine gönderdiği “Dinamik Denetim Süreci” konulu genelgesi kapsamında, ülkemiz genelinde uygulanan Koronavirüs tedbirleri denetimi, Vali İlhami Aktaş’ın katılımıyla ilçemizde gerçekleşti.

Denetimler kapsamında ilçemiz esnafını ziyaret eden Vali İlhami Aktaş, çalışan personel ile sohbet ederek uyulması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi.

Vali İlhami AKTAŞ, ilçemiz esnafının koronavirüs tedbirlerine uyduğunu gözlemleyerek “Temizlik, Maske, Mesafe kurallarına dikkat ederek normalleşme sürecine daha hızlı ulaşacağız” dedi.

İlçemizde gerçekleşen denetimlerde Vali İlhami Aktaş ’a Kaymakam Hakan Kılınçkaya eşlik etti.

VALİ AKTAŞ, GELİBOLU SPOR KOMPLEKSİ İNŞAATINI İNCELEDİ

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya’nın da bulunduğu incelemelerde Vali İlhami AKTAŞ’a, içerisinde yüzme havuzu, spor salonu ve kapalı okçuluk tesisinin olacağı Gelibolu Spor Kompleksi inşaatı hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan tarafından bilgi verildi.

İlçemize yakışır bir spor kompleksi olacağını ifade eden Vali İlhami Aktaş, Gelibolu Spor Kompleksinin yapımı için emek harcayan tüm personele teşekkür ederek, Gelibolu ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

VALİ AKTAŞ, TÜRKİYE OKÇULUK FEDERASYONU MAKARALI YAY MİLLİ TAKIMI KAMPINI ZİYARET ETTİ

Türkiye Okçuluk Federasyonu Makaralı Yay Milli Takım Antrenörleri Emre Özdemir, Onur Bektaş ve milli takım sporcularıyla bir araya gelen Vali İlhami AKTAŞ, bir süre milli takımın antrenmanını izledi.

Kaymakam Hakan Kılınçkaya ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan’ın da bulunduğu ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, Milli Takım Antrenörleri Emre Özdemir ve Onur Bektaş’tan yapılan çalışmalar ve müsabakalarla ilgili bilgi aldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Makaralı Yay Milli Takımı sporcuları ile bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, Milli Takımı ilimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Vali İlhami AKTAŞ, Milli takımın Hırvatistan’ın Porec şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Gand Pix Şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek Bayrağımızı göndere çektireceklerine yürekten inandığını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Okçuluk Federasyonu Makaralı Yay Milli Takım Antrenörleri Emre Özdemir ve Onur Bektaş ile sporcular, Vali İlhami AKTAŞ’a teşekkür ettiler.

Vali İlhami AKTAŞ, Milli takım ile birlikte toplu fotoğraf çektirerek, çalışmalarında başarılar diledi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN