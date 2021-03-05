AK PARTİ İLÇE BAŞKANI SÜRÜCÜ: GELİBOLUMUZUN KADERİ BU OLMAMALI

Yıllardır ilçemizin kanayan yarası ve kangren haline gelmiş olan doğalgaz ile ilgili yaptığımız mücadelelerin Belediye Başkanlığı nezninde değerlendirilmemesi ilgisiz kalması nedeniyle maalesef yıllardır halkımız cezalandırılmaktadır.

Buna daha fazla sessiz kalmamak amacıyla defalarca girişimlerde bulunmamıza rağmen, gelin bu konuyu birlikte çözelim dememize rağmen, 2018 yılında alınan meclis kararının yenilenmesi gerekir dememize rağmen, Belediye Başkanı maalesef kulaklarını tıkamıştır.

Yeni meclis kararı alınması yönündeki önergemizin reddedilmesi, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi ve sürekli ben bilirim edasıyla Belediye Başkanının tavırlarının devam etmesi ve Halkın iradesinin yok sayılmak istenmesi neticesinde, Belediye Meclis Üyelerimiz tepkimizi göstermek amacıyla meclis salonunu terk etmişlerdir.

Bu konudaki mücadelemizin sonuna kadar devam edeceğini önümüzdeki günlerde de konuyu Ankara’ya kadar taşıyacağımız ı kamuoyuna saygıyla bildirmek istiyoruz.”açıklamasında bulundu .Haber: Caner AKŞİT