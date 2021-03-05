Mart Meclisi Hararetli Geçti

Mart ayının meclis toplantısı dün yapıldı.Meclis gündemine başlamadan önce Özacar, normalleşme sürecine girildiğini bu nedenle halk pazarlarının ilçemizde önceden olduğu gibi Salı ve Cumartesi günleri yapılacağını Gelibolu Halkına ve esnafına duyurdu.

İkinci bir açıklamasıda belediye dükkanlarına kira veren esnaflarla ilgiliydi.Aralık ayında işyerlerinin kapartılması sonucu esnaflardan kira bedeli alınmadığını belirten Özacar, 18.11.2020- 01.03.2021 tarihleri arasında da belediye dükkanlarındaki esnaflardan kira bedellerinin alınmayacağını duyurdu. Aynı şekilde Pazarcı esnaflardanda işgaliye bedelinin alınmayacağı anlamına geldiğinide ifade etti.

Bir diğer açıklaması ise kapalı pazar yeri alanının kamulaştırma işleminin devam etmesi bu süreç bittikten sonra ihaleye çıkacaklarını ve inşaatında başlayacağını duyurdu.

Taşıyıcılar Kooperatifinin Gelibolu Belediyesi’nden yer talebi üzerine Kapalı Pazar Yeri alanının geçici olacak kamyon ve tır gibi ağır tonajlı araçlara park yeri şeklinde kullanılacağını da belirtti.

Özacar’ın mecliste gündem maddelerine geçmeden önce ses getirecek bir konuyu daha ele aldı.Konu doğalgaz idi.Doğalgaz konusunda Ak Parti Meclis Üyeleri Recep Omaç ve Tuncay Sezer Özacar’a doğalgazın Gelibolu’ya daha hızlı şekilde gelmesi amaçlı bir belge takdim etti.Bunun üzerine Özacar bu belgeyi imzasız olduğu için geçersiz sayarak kabul etmedi.Bunun üzerine AK Parti Meclis Üyeleri meclis toplantısı tartışmalı bir şekilde terk etti.

Yaşanan polimikte mecliste gergin dakikalar geçti.Özacar doğal gaz konusunda EPDK’nın kararını beklediklerini açıklarken.Ak Parti Meclis Üyeleri Omaç ve Sezer, Özacar’ın Gelibolu’ya doğalgaz getirmek istemediği iddasıyla ithamda bulunarak meclisi terk ettiler.

Polemiğin ardından gündem maddelerine geçildi.

Gündemin birinci maddesi minibüs vize harçları plan bütçe komisyon raporuna havale edildi.

Gündemin ikinci maddesi muhtarlık Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili konular Plan bütçe komisyon raporuna havale edildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yönetmeliği de oy birliği ile kabul edildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetmeliği oy birliği ile kabul edildi.

Camikebir Mahallesi ada: 441, Parsel:53 İmar komisyonuna havale edildi.

Yazıcızade Mahallesi Ada:202, Parsel 2 imar plan değişikliği talebi alındı.

Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi (Veteriner hekim, peyzaj mimarı) kararlaştırıldı.

Bir sonraki meclis toplantısı 5 Nisan 2021 Pazartesi günü saat :15:00’te yapılmasına karar verildi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN