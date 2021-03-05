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ÇANAKKALE GAZİSİ BİGALI MEHMET ÇAVUŞ ANILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Gazisi Bigalı Mehmet Çavuş Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köy meydanında Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen anma programı ile anıldı. Törene Mehmet Çavuş’un doğum yeri olan Biga ilçesi ile çevre ilçe ve köylerden çok sayıda vatandaş katıldı.Bu toprakları hak etmek için çok sayıda şehit verdiğimizi belirten Tarihî Alan Başkanı İsmail Kaşdemir , şöyle konuştu:
“Bugüne kadar birçok şehidimiz ve gazimiz oldu. Biz bu topraklarda ebediyen ve ilelebet var olacağımızı her daim söylüyoruz; çünkü bu topraklar bizim. Çanakkale’de Bigalı Mehmet Çavuş, 103 yıl önce üzerimize haksızca gelenlere karşı, vatanımıza, bayrağımıza göz dikenlere karşı, bu topraklar bizim diye haykırarak önce silahıyla sonra küreğiyle, o da elinden gidince taşla, toprakla düşmanın üzerine saldırmıştır. İşte bizim ecdadımız budur.”
Konuşmanın ardından şiir dinletisi ile Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, vatan savunmasında şehit olan bütün askerlerimiz için dua edildi. Haber Merkezi

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