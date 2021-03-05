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Su ve Kanalizasyon Müdürülüğü Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Su ve Kanalizasyon Müdürülüğü ekipleri, yağışlı havalarda su birikintileri oluşmaması ve olası su taşkınlarının önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri; kombine kanal temizleme aracı ile kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler yeni proje alanlarında da su bağlantılarını yapıyor. Haber: Hilal GEZER

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