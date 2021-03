57.Alay Komite Başkanı Selim “Bolayır Tüm Medeniyetlerin Geçiş Noktası”

57.Alay Komite Başkanı Hikmet Selim Bolayır’ın tarihsel sürecinin ortaya çıkışının aşamalarını anlattı.

Selim konuşmalarında 9 Ocak 2020’de yapılan sempozyumun büyük ses getirdiğini ve Bolayır’ın tarihinin ortaya çıktığını belirtti.

Selim açıklamalarında; “Osmanlı’nın Anadolu’da gerçek anlamda devletleştiren ilk adımdır Bolayır. Buranın böyle kalmaması için bir kampanya başlattık. Dedikki hepimizin bu ülkede her bireyin Bolayır’a borcu var ve bu borcun ödenmesi gerekir.Tarihini ve geçmişini unutanlar, gelecekle ilgili proje kuramazlar.dedik.Bunun için Bolayır’a neler yapmamız gerekliliği üzerine iki yıl boyunca kafa yorduk ve geçen yıl Bolayır Muhtarlığı öncülüğünde şöyle birşey yaptık. Bolayır’a borcumuz var adı altında Bolayır sempozyumu gerçekleştirdik ve o sempozyumda Prof.Dr. Zeynep Koçer Erdem, sevgili dostumuz bu bölgenin kalıntılarının, medeniyetlerinin araştırılması, aynı zamanda sikke, para konusunda Prof.Dr. Oya Yağız , Prof.Dr.Zeynep Koçer Erdem kendisini bu anlamda emeklilikten sonra Gelibolu’nun Bolayır’ın tarihine adamış olan Namık Kemal Bolayırlı bu konuda gerekli olan iştişarelerle birlikte bir sempozyum gerçekleştirelim dedik ve Rumeli Üniversitesi Süleyman Özmen ve benimle birlikte Bolayır’a Borcumuz Var sempozyumu gerçekleştirdik.Çokta iyi oldu.

9 Ocak 1916 bildiğimiz gibi Çanakkale Zaferi’ydi. Bildiğimiz Çanakkale Muhabereleri anlatıla anlatıla güzelleştirilmiş ama gerçek temeller üzerine yapılması gerekiyordu.

9 Ocak’ı niye seçtik derseniz? Biz 9 Ocak’ı Çanakkale Zaferi’nin tarihinin perçinlenmesi için seçtik.18 Mart 1916 Deniz Muharebelerinin günü yaşanmış olan bir olaydır.Hem ses getirsin dedik, hem de bu anlamlı günü taçlandıralım dedik.

1916’nın her günü olarak 2020’de Bolayır 9 O cak 1916 sempozyumunu gerçekleştirdik, çok ses geldi.Gerçekten , güçlü sesler geldi.özellikle bu konuda Ton TV gibi Hasan Özkan’a çok teşekkür ediyorum.Bizi arkamızda hep dik durdu, iyi bir mücadele verdi.10 yıldır tırnaklarımızla kurduğumuz emek Bolayır’a yavaş yavaş akmaya başladı. Bolayır böyle tarihsel süreci , yetim şekilde kalmasın O’na bir el atalım dedik.

Tüm Belediyelerimize, kurum ve kuruluşlara bu konuda çağrıda bulunduk.Gelin “Bolayır’a Borcumuz Var” kampanyamızı başlatalım.”dedik.O zaman da yeni kampanyamızın ismi “Bolayır’a Borcumuz Var Ödeyelim dedik.İlk ses tabiki Tekirdağ’dan geldi.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sağolsun Kadir Albayrak buraya dedikki çocuk parkları ve dinlenme sehpalarıyla, piknik masaları ve spor aletleriyle bir alan yapalım dediler.Gerçekten kısa bir süre içinde bu bölgeye gerçekleştirdik.Kimisi ni İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gerçekleştirdik.Çocuk parkları ve piknik masalarıyla geldiler.

Bizler tarihi dokuya dokunmak istiyorduk.Bolayır’ın tarihsel süreçten gelen Hamam’ın gerçekten Bolayır’ı uygun konuma getirilmesi konusunda hareket etmesi gerekiyordu.

Dedik ki; bize bir kütüphane lazım çünkü tarihi okumak gerekiyordu ve tarihi bugüne getiren anlatımdır.Bunları nerede bulacaktık. Bolayır tarihsel özelliği buradan geliyordu.Biz yerimizi bulduk.Hamam muhtarlığa devredilmişti.Burasını aynı zamanda kütüphane yapalım dedik.İçine ilk olarak Atatürk Gönüllüleri Kütüphane Platformunu çağırdık.Geldiler, kendileri kitaplarını ve raflarını da oluşturup yerleştirdiler.

Açılışımızı 25 Nisan’a bıraktık. Ogün yaşayan müzeleri olan bir kent olması gerekir.Orasını anlatan alet ve kültürüyle anlatan şeylerin olması gerekir. O hamamın içerisine Bolayır Halkı’nın kullandığı, özel eşyaların sergilendiği bir bölüm açılmasını istedik ve bunun için koştular, geldiler.Dediler ki; bunu da biz yaparız.Hamam müzesi gibi peştameller, havlular onu da biz yapalım dediler.Ergene Belediyesi tarihine koştu.Bugün Çorlu Belediyesi gelecek.Enez Belediyesi hazırda.O kadar yokluk içindeyken Özkan Bey dediki 600 m2 kilit taşıyla orada ismimin olmasını istiyorum.Ardından Kepez Çanakkale Beleidyesi Başkanı Birol Aslan bizde olmak istiyoruz diyerek, Belediyelerden çok destek geldi.Biliyorum ki; bu yapılan işlerden diğer Belediyeler elini taşın altına sokacaklar.Çünkü bu tarih bizim tarihimizdir.”dedi.

Bolayır’ın 5.Ordu Karargahı tarihsel sürecinin ortaya çıktığını belirten Hikmet Selim bu olayın 1915’in Çanakkale Muharebeleriyle hiç örtüşmediğini kısır günlük anlatımıyla hurafelerden biz Çanakkale’yi kurrtaramıyoruz.Esas Bolayırdır.Bizim bütün komite kademelerinde Almanlar vardı.Almanlar 1.Dünya Savaşı’ndaki hakimiyetinden kendi bulundukları ve yaptıkları o bombalamayı ve yıkımları Bolayır’daki ört pas etmek için tarhite burada belirli bir anlamda geri vites yapıldı.

Bunlardan sadece bir tanesi bu anlatımı öne çıkardık.Almanların buradaki niyetini ortaya çıkardık.Almanların buradaki medeniyetlerden neler götürdüklerini ortaya çıkardık.Türbelerin bağımsız olduğu buraya gelen insanların hizmet alamadıklarını gördük.İlk önce insana hizmettir.İnsana dair yapıyoruz ya insana hizmettir.Ne yapabiliriz dedik you tube,radyo programları dedik sesimizi duyurduk.Hamamın restaurasyonu başladı.Türbeler için ihaleye çıktık.(inşaatı için).Burası tüm medeniyetlerin geçiş noktasıdır.”ifadelerini kullandı.

