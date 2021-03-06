Siyasetçilerin Başsağlığı Mesajı

Bingöl’den Bitlis Tatvan’a gitmek üzere havalanan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimiz için siyasetçiler başsağlığı mesajı yayınladılar. Başta Belediye Başkanı Mustafa Özacar , Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü,CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür mesajlarını iletti.Özacar mesajında; “Bingöl’den Bitlis Tatvan’a gitmek üzere havalanan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.Milletimizin başı sağolsun.”ifadelerine yer verdi.

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü mesajında; “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.”ifadelerine yer verdi.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak mesajında; “Bitlis Tatvan’da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Ulusumuzun başı sağ olsun”ifadelerine yer verdi.

MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür mesajında; “Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Caner AKŞİT