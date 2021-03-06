“SAROS KÖRFEZİNE DOĞALGAZ ALANI VE LİMANI YAPILMASIN”

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ,CHP İl Başkanı Ümit Metin Ural, İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren,Gelibolu İl Genel Meclis Üyesi Nihat Öner, Ali Rıza Sayın,Eceabat İl Genel Meclis Üyeleri Halil Duymaz, Ali Şinasi Tınaz Edirne İline bağlı Sazlıdere bölgesine yapılacak olan doğalgaz depolama alanı ve limanın yapılmaması için bölgede basın açıklaması yapıldı.

Kendi kendini temizleyen ender denizlerden olan Saroz körfezine ve çevreye zarar veren projemin iptali için 160 000 imza toplandı.