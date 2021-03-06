GAZİ MECLİSTE ÇANAKKALE VE AKİF RÜZGARI ESECEK

Bu anlamlı programın önemine değinen Turan: “Gazi Meclisimizde alınan kararla İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı olan 2021 yılını “İstiklal Marşı Yılı” olarak kabul etmiştik. Bu abidevi eserin sahibi Bayramiçli hemşehrimiz, İstiklal Şairi’miz Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve İstiklal Marşı Yılı hasebiyle TBMM’de Meclis Başkanımızın himayelerinde bir program gerçekleştireceğiz. Hemşehrimiz Mehmet Akif, bu aziz milletin destansı tarihini en güzel şekilde anlatmış, milletin ve hemşehrilerimizin gönlünde taht kurmuş müstesna bir isim. Gazi Meclisimizde önce Mehmet Akif Ersoy Sergisi’nin açılışı yapılacak ardından, Üstad Akif’in Çanakkale’mizde geçen çocukluk yıllarının ve hayatından önemli kesitlerin yer aldığı Akif Belgeseli’nin özel gösterimi yapılacak. Sergide Şehitliğimizi, Mehmet Akif Ersoy’u, Bayramiç’i, Çanakkale’mizin eşsiz güzelliklerini, 1915 Çanakkale Köprümüzü bir kez daha görme ve tanıtma imkanı bulacağız. İstiklal Marşı Yılı’na özel olan, Üstad Akif’e vefamızı gösteren, Çanakkale’mizin tanıtımına katkı sunacak bu anlamlı etkinlikte başta TBMM Başkanımız, Çanakkale Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte TBMM’de Çanakkale’mizin önemli bir değeri olan Vatan Şairimizi ve Çanakkale’mizi anlatan bir serginin ve belgeselin gösteriminin yapılmasından dolayı oldukça heyecanlıyız, gururluyuz.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi