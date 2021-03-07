TURAN VE İSKENDEROĞLU’NDAN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım Medya Başkanı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. “Kadim tarihimizde, medeniyetimizde ve kültürümüzde kadınlar, daima müstesna bir yerde olmuştur. Kadınlar, bugünün olduğu gibi yarınlarımızın da mimarları, aile kurumunun temel taşıdır. Emekleri ve sevgi dolu yürekleriyle güçlü bir gelecek inşa ederken sonsuz hoşgörü ve fedakarlıklarıyla da nesillerimizi yetiştiriyorlar. Tarih boyunca olduğu gibi kadınlarımızın her alanda daha aktif yer alması, ülkemizin gelecek hedeflerine ve kalkınmasına büyük fayda sağlayacaktır. Bu yüzden kadınlarımızın; siyasette, ekonomide, hukukta, sivil toplumda, çalışma hayatında kısacası her alanda daha etkin yer almaları için var gücümüzle çalışıyor, çalışmaya da devam edeceğiz.

Bu duygularla sevginin, emeğin, mücadelenin ve fedakarlığın sembolü tüm kıymetli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.”

Haber Merkezi