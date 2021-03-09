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CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak’ın “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Parlak açıklamalarında; “Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır.Kadınlardan alınan ilhamla dünyanın her zaman daha güzel olacağı yaşanmışlarla da kanıtlanmış bir gerçektir.
Hakkı asla ödenemeyecek, haklarından vazgeçmeyen, inancını ve kendine güvenini asla kaybetmeyen, acıyla yoğrulan, sabırla bilenen, güçlü kadının günü olan bu günde, bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam yolunda verdikleri mücadeleye saygı duyuyor ve hak ettikleri gibi bir hayat sürmelerini diliyorum.”ifadelerine yer verdi. Haber: Hilal GEZER

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